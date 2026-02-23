Ontboden ambassadeur VS komt niet opdagen bij Frans ministerie

PARIJS (ANP/AFP) - De Amerikaanse ambassadeur Charles Kushner is niet komen opdagen bij het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken, dat hem zondag had ontboden. Het ministerie legt Kushner daarom beperkingen op voor het contact dat hij kan hebben met de Franse regering.

De Amerikaanse ambassadeur moest zich melden vanwege uitspraken die de regering van Donald Trump had gedaan over de dood van de radicaal-rechtse activist Quentin Deranque. Die heeft in Frankrijk voor veel ophef gezorgd en Washington sprak van radicaal-links "terrorisme". Het Franse ministerie vond dat de Verenigde Staten zich er niet mee moesten bemoeien en ontboden de ambassadeur.

Maar nu Kushner, de vader van Trumps schoonzoon Jared Kushner, niet naar het buitenlandministerie is gekomen, spreken de Fransen van het "kennelijke onvermogen om te voldoen aan de basisvereisten van de ambassadeursmissie".

Kushner krijgt geen directe toegang meer tot leden van de regering, maar kan nog wel met andere functionarissen praten.