Geblesseerde tennisster Halep meldt zich af voor Australian Open

MELBOURNE (ANP/RTR) - Tennisster Simona Halep heeft zich afgemeld voor de Australian Open. De voormalige nummer 1 van de wereld, die een wildcard had ontvangen voor het kwalificatietoernooi van het eerste grandslamtoernooi van het jaar, heeft last van een knie en een schouder.

Halep speelde onlangs een demonstratiewedstrijd in Abu Dhabi. "Na Abu Dhabi voelde ik helaas weer pijn in mijn knie en schouder. Na uitgebreid overleg met mijn team, waren we het erover eens dat het verstandig is om de start van mijn seizoen uit te stellen", schreef de 33-jarige Roemeense op Instagram.

Halep is van plan een rentree te maken op het toernooi van Cluj in februari. De huidige nummer 877 van de wereld keerde in maart terug van een dopingschorsing, maar kwam nog amper in actie. De kwalificatieweek van de Australian Open begint op 6 januari, het hoofdtoernooi start op 12 januari.