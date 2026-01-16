ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Amerikaanse auto's minder populair in Canada door tarievenstrijd

Economie
door anp
vrijdag, 16 januari 2026 om 14:30
anp160126138 1
OTTAWA (ANP/BLOOMBERG) - Canadezen kiezen eerder voor auto's gebouwd in andere landen dan de VS. Het aandeel van auto's uit Amerikaanse fabrieken op de totale import is zelfs gedaald naar een nieuw dieptepunt, blijkt uit cijfers van het statistiekbureau Statistics Canada. Dat is het gevolg van importheffingen tussen de buurlanden.
Nog 36 procent van de personenauto's die in de eerste tien maanden van 2025 naar Canada zijn geïmporteerd, komt uit fabrieken in de VS. Het is ver onder het tienjarig gemiddelde van 49 procent.
De tarievenstrijd heeft het aandeel flink doen teruglopen. Canada voerde importheffingen in op auto's uit de Verenigde Staten als antwoord op de tarieven van Donald Trump. Die tarieven worden door bijvoorbeeld Tesla ontweken door auto's vanuit zijn Duitse fabrieken naar Canada te verschepen.
Het Amerikaanse marktaandeel in Canadese auto-importen was al langer aan het dalen. Dat werd ingenomen door meer import uit Mexico, Zuid-Korea en Japan.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 89683496

Deze vijf dingen moet je echt niet in de badkamer bewaren (maar dat doe je waarschijnlijk wel)

ANP-546778687

Als Trump Groenland pakt, valt het WK

8550bbafe9e6a927d3c1989c6e3aea55,ec87f033 (1)

Vuurdrama in Crans-Montana: Serveerster Cyane (†24) wilde bar-eigenaren aanklagen wegens uitbuiting

AA1Ud6bZ

Wat psychologen zien als jij je bed nooit opmaakt

ANP-543126062

Steeds meer mensen gebruiken AI als lifecoach: experts leggen uit hoe dat werkt en waar je voor moet oppassen

gandr-collage

Johan Derksen wil niet met Sylvie. “De allerlaatste.”

Loading