Porsche kende in 2025 grootste verkoopdip sinds financiële crisis

STUTTGART (ANP/BLOOMBERG) - Autofabrikant Porsche heeft vorig jaar 10 procent minder auto's verkocht dan in 2024, vooral door problemen op de Chinese markt. Het is de sterkste daling van de verkoopcijfers voor het luxemerk sinds 2009, toen de financiële crisis een economische schok teweegbracht.

Het dochterbedrijf van Volkswagen verkocht 279.449 auto's in 2025. Het sterkst namen de verkopen af in thuisland Duitsland en in China, doorgaans een belangrijke markt voor Duitse autofabrikanten.

Porsche kampte in het Aziatische land, waar de verkopen met 26 procent daalden, met de gevolgen van een afzwakkende economische groei. Een zich voortslepende crisis in de Chinese vastgoedsector drukte op de aankopen van luxeartikelen zoals sportwagens. Daarnaast neemt de concurrentie van Chinese fabrikanten toe, ook bij luxere modellen. In Europa daalde het aantal afgeleverde Porsches doordat bepaalde modellen niet meer mochten worden verkocht door strengere regels voor cyberveiligheid.