ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Porsche kende in 2025 grootste verkoopdip sinds financiële crisis

Economie
door anp
vrijdag, 16 januari 2026 om 14:45
anp160126142 1
STUTTGART (ANP/BLOOMBERG) - Autofabrikant Porsche heeft vorig jaar 10 procent minder auto's verkocht dan in 2024, vooral door problemen op de Chinese markt. Het is de sterkste daling van de verkoopcijfers voor het luxemerk sinds 2009, toen de financiële crisis een economische schok teweegbracht.
Het dochterbedrijf van Volkswagen verkocht 279.449 auto's in 2025. Het sterkst namen de verkopen af in thuisland Duitsland en in China, doorgaans een belangrijke markt voor Duitse autofabrikanten.
Porsche kampte in het Aziatische land, waar de verkopen met 26 procent daalden, met de gevolgen van een afzwakkende economische groei. Een zich voortslepende crisis in de Chinese vastgoedsector drukte op de aankopen van luxeartikelen zoals sportwagens. Daarnaast neemt de concurrentie van Chinese fabrikanten toe, ook bij luxere modellen. In Europa daalde het aantal afgeleverde Porsches doordat bepaalde modellen niet meer mochten worden verkocht door strengere regels voor cyberveiligheid.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 89683496

Deze vijf dingen moet je echt niet in de badkamer bewaren (maar dat doe je waarschijnlijk wel)

ANP-546778687

Als Trump Groenland pakt, valt het WK

8550bbafe9e6a927d3c1989c6e3aea55,ec87f033 (1)

Vuurdrama in Crans-Montana: Serveerster Cyane (†24) wilde bar-eigenaren aanklagen wegens uitbuiting

AA1Ud6bZ

Wat psychologen zien als jij je bed nooit opmaakt

ANP-543126062

Steeds meer mensen gebruiken AI als lifecoach: experts leggen uit hoe dat werkt en waar je voor moet oppassen

gandr-collage

Johan Derksen wil niet met Sylvie. “De allerlaatste.”

Loading