Amerikaanse beurzen sluiten flink hoger, Dow bereikt nieuw record

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse effectenmarkten zijn de eerste handelsdag van de verkorte beursweek met flinke koerswinsten geëindigd. Beleggers voelden zich gesterkt door een onderbreking van de vijandelijkheden tussen de Verenigde Staten en Iran. De handel verliep echter zeer grillig, waarbij de beursgraadmeters grote schommelingen lieten zien.

De Dow-Jonesindex won 0,6 procent op 52.182,74 punten, waarmee het voor het eerst is dat de beursgraadmeter van de dertig grootste Amerikaanse bedrijven boven de 52.000 punten sloot. De breder samengestelde S&P 500 eindigde 1,2 procent hoger op 7440,43 en technologiegraadmeter Nasdaq klom 2,1 procent tot 25.820,14 punten.

Wall Street blijft vrijdag dicht voor Onafhankelijkheidsdag. Fourth of July is een nationale feestdag in de Verenigde Staten, waarop de aanname van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring op 4 juli 1776 wordt gevierd.

Comcast hoorde maandag bij de grotere stijgers in New York. Het Amerikaanse mediaconcern heeft plannen bekendgemaakt om het bedrijf op te splitsen. De telecomactiviteiten komen daarbij los te staan van de entertainmenttak. Comcast wil zijn mediadivisies NBCUniversal en Sky onderbrengen in een zelfstandig bedrijf. Comcast, waarvan de koers dit jaar sterk is gedaald, won bijna 5 procent.

Beleggers grepen maandag de recente verkoopgolf rond kunstmatige intelligentie aan om aandelen te kopen. Veel aandelenhandelaren verwachten dat de investeringsgolf in de techsector de bedrijfswinsten zal blijven ondersteunen. "De opleving die we nu zien, is een welkome ontwikkeling voor de optimisten. Wij blijven ervan overtuigd dat de technologiesector de belangrijkste aanjager van de aandelenmarkt zal blijven", zei een beleggingsexpert van de financiële dienstverlener Miller Tabak.

Techbedrijven zoals Applied Materials, Tesla en Seagate Technology wonnen tot bijna 11 procent.

Ook de olieprijzen gingen omhoog. Een vat Amerikaanse WTI-olie kostte bij het slot 70,5 dollar, een stijging van 1,9 procent. Brent, de maatstaf voor olie uit Europa en het Midden-Oosten, klom 1,3 procent tot 72,91 dollar per vat.