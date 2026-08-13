Je smart-tv kijkt mogelijk met je mee: zo zet je de verborgen volgfunctie uit

Je televisie lijkt misschien alleen te doen waarvoor hij is gemaakt: tv-programma's tonen. Maar stiekem gebeurt er meer. Veel moderne smart-tv's hebben een functie die precies registreert wat er op het scherm verschijnt. Die technologie heet Automatic Content Recognition (ACR) en ligt al jaren onder een vergrootglas vanwege privacyzorgen.

ACR werkt vergelijkbaar met een muziekherkenningsdienst als Shazam, maar dan voor beeld. De software maakt voortdurend kleine beeldfragmenten van wat op het scherm te zien is. Die worden vergeleken met een grote database, zodat de televisie kan vaststellen welke film, serie, reclame of uitzending je bekijkt.

Die informatie wordt gebruikt om een profiel van je kijkgedrag op te bouwen. Fabrikanten gebruiken die gegevens onder meer voor gepersonaliseerde aanbevelingen en advertenties.

Ook apparaten via HDMI worden geregistreerd

Wie denkt veilig te zijn door televisie te kijken via een Ziggo- of KPN-ontvanger, Apple TV, Chromecast of spelcomputer, komt mogelijk bedrogen uit.

Onderzoekers van University College London (UCL) analyseerden het netwerkverkeer van recente Samsung- en LG-televisies. Daaruit bleek dat sommige toestellen ook beeldinformatie verzamelden wanneer ze uitsluitend als scherm voor een extern apparaat via HDMI werden gebruikt.

Daardoor kan niet alleen worden vastgelegd welke zender of streamingdienst je gebruikt, maar ook wanneer je pauzeert, doorspoelt of van kanaal wisselt. In theorie kunnen ook andere beelden die op het scherm verschijnen, zoals foto's of presentaties, worden herkend.

Rechtszaken om privacy

De manier waarop fabrikanten met deze gegevens omgaan, leidde in de Verenigde Staten tot meerdere juridische procedures. De staat Texas beschuldigde onder meer Samsung, LG, Sony, Hisense en TCL ervan kijkgegevens te verzamelen zonder dat consumenten daar voldoende duidelijk toestemming voor hadden gegeven.

Samsung trof uiteindelijk een schikking en beloofde onder meer de toestemming voor het verzamelen van ACR-gegevens transparanter te maken.

Ook Europese televisies beschikken vaak over ACR. Hoewel de AVG strengere privacyregels kent, staat de functie op veel smart-tv's standaard aan nadat gebruikers tijdens de installatie akkoord zijn gegaan met de privacyvoorwaarden. Veel mensen realiseren zich niet dat ze daarmee ook toestemming geven voor het verzamelen van kijkgegevens.

Uitschakelen kost maar een paar minuten

Het goede nieuws is dat de functie meestal eenvoudig uit te schakelen is. Volgens de onderzoekers stopt het versturen van ACR-gegevens zodra de betreffende privacy-instelling wordt uitgezet.

Dat heeft geen invloed op de beeldkwaliteit of op apps als Netflix, YouTube of Videoland. Je levert vooral gepersonaliseerde advertenties en aanbevelingen in.

Zo schakel je ACR uit

De benamingen verschillen per merk en softwareversie, maar meestal vind je de instelling via het privacymenu.

Samsung: Instellingen > Ondersteuning of Algemeen & Privacy > Voorwaarden & Privacy > Privacykeuzes > schakel Viewing Information Services uit.

LG: Instellingen > Algemeen > Privacy & Veiligheid > zet Live Plus uit.

Sony (Google TV/Android TV): Instellingen > Systeem of Privacy > schakel Samba Interactive TV uit als deze aanwezig is.

TCL/Roku: Instellingen > Privacy > Smart TV Experience > zet Use Info from TV Inputs uit.

Kun je de instelling niet vinden? Zoek dan in het privacymenu naar termen als Kijkgegevens, Live Plus, Personalisatie, Interactieve TV of Advertenties. Het uitschakelen van die opties beperkt de hoeveelheid gegevens die je televisie over jouw kijkgedrag verzamelt.