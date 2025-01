Amerikaanse centrale bank laat rente onveranderd

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse centrale bank laat het belangrijkste rentetarief in de Verenigd Staten onveranderd, na de drie renteverlagingen van vorig jaar. Op de financiële markten was al verwacht dat de Federal Reserve een pauze zou nemen met het verder verlagen van de rente in afwachting van nieuwe cijfers over de inflatie en arbeidsmarkt in 's werelds grootste economie.

De rente in de VS blijft daarmee ongewijzigd in een bandbreedte van 4,25 tot 4,50 procent. Volgens de Fed werd het besluit om de rente onveranderd te laten unaniem genomen door de beleidsmakers. De Fed heeft sinds september dat rentetarief met een vol procentpunt verlaagd om zo de economie te stimuleren. Door een lagere rente dalen bijvoorbeeld de leenkosten voor huishoudens en bedrijven. Bij het rentebesluit in december gaf de Fed nog aan dat er dit jaar minder renteverlagingen komen dan eerder werd voorzien.

Vrijdag komt een belangrijk cijfer over de inflatie in de VS en volgende week wordt dan het banenrapport van de overheid over de maand januari gepubliceerd. De inflatie en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn van grote invloed op het rentebeleid van de Fed.