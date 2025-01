Hoge straffen voor moord op marechaussee Toon Brood op Curaçao

WILLEMSTAD (ANP) - De rechter op Curaçao heeft woensdagmiddag (lokale tijd) hoge straffen opgelegd aan drie Curaçaose mannen voor de moord op de Nederlandse marechaussee Toon Brood op 31 mei vorig jaar. De rechter noemde de handelwijze van de mannen "meedogenloos".

De drie mannen drongen het huis binnen van Brood, en schoten hem daar dood. Amon F. (20) kreeg 26 jaar gevangenisstraf, tegen hem was 28 jaar geëist. Hij heeft negen maanden voor de dood van Brood een 25-jarige man doodgeschoten.

Volgens de rechter is bewezen verklaard dat Aivano M. (23) Brood heeft doodgeschoten in diens eigen huis. Hij kreeg 18 jaar opgelegd, tegen hem was 20 jaar geëist. Claverzjion N. (26) kreeg zestien jaar cel, tegen hem was achttien jaar geëist.

Tegen de chauffeur Glennson Z. (27) is vijf jaar geëist, maar hij kreeg dertig maanden waarvan zes maanden voorwaardelijk en een proeftijd van een jaar. Hij zat tijdens de moord in een auto en was volgens de rechter niet medeplichtig aan de moord.