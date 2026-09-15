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Amerikaanse cryptowetgeving gestrand, waarde bitcoin omlaag

Economie
door anp
dinsdag, 15 september 2026 om 22:03
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WASHINGTON (ANP/RTR/BLOOMBERG/AFP) - Een poging om nieuwe Amerikaanse wetgeving rondom cryptomunten door te voeren is dinsdag gestrand in het Congres. De wetgeving wist onvoldoende stemmen te behalen, door meningsverschillen over ethiek, bankzaken en de vraag hoe de snelgroeiende sector moet worden gereguleerd. De bitcoin daalde na het nieuws in waarde.
De zogeheten Clarity Act was bedoeld om een regelgevend kader te creëren voor digitale activa. Volgens cryptobedrijven zou dit hun een stevigere juridische basis geven. Het nieuws is een domper voor bedrijven in digitale munten en voor Republikeinen die zich al maanden sterk hadden gemaakt voor het wetsvoorstel.
De waarde van de bitcoin, de grootste digitale munt, zakte na het nieuws tot 5,3 procent. Een bitcoin was daarmee 74.910 dollar waard; het laagste koersniveau sinds juni. Andere, kleinere munten daalden nog harder in waarde.
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