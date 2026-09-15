Volleyballers uitgeschakeld op EK na verlies tegen Finland

TAMPERE (ANP) - De Nederlandse volleyballers zijn uitgeschakeld op het EK. De ploeg van bondscoach Joel Banks leed in Tampere tegen gastland Finland de vierde nederlaag dit toernooi. Net als maandag tegen Servië gaf Oranje een voorsprong uit handen en ging het na vijf sets onderuit: 25-18 21-25 26-24 20-25 11-15.

De volleyballers verloren eerder al groepsduels met België en Denemarken. Finland is met vier overwinningen al zeker van een plek in de achtste finales. Een plek bij de beste vier in de groep van zes is daarvoor vereist. Beide landen troffen elkaar voor het laatst in de finale van de European League, afgelopen juli. Finland won ook toen en dwong daarmee promotie naar de Nations League af.

De volleybalmannen spelen woensdag nog een laatste groepswedstrijd tegen Estland, dat ook nog geen wedstrijd wist te winnen.

Nederland werd een keer Europees kampioen; dat was in 1997. Sindsdien slaagde Oranje er niet meer in om de halve finales te bereiken. De afgelopen twee EK's waren de kwartfinales tegen Servië (2021) en Italië (2023) het eindstation.