Miljardairsfamilies verzilveren hoogste aandelenbedrag in 20 jaar

DEN HAAG (ANP) - De verkoop van aandelen door miljardairsfamilies, private-equitybedrijven en beleggers is tot nu toe dit jaar op het hoogste punt in twintig jaar beland. Dit komt voor een groot deel door de recente verkoop van een belang van 3 miljard euro in sportautofabrikant Ferrari door de Italiaanse familie Agnelli.

Sinds januari is er voor een kleine 15 miljard euro verzilverd met de aandelenverkopen, becijferde het financiële persbureau Bloomberg. Vaak betreft het beleggingen die lange tijd in bezit zijn geweest en nu worden verkocht, juist op het moment dat de Europese aandelenmarkt de beste start van het jaar sinds 2019 heeft gemaakt.

Onder de opvallende deals dit jaar verkocht de schatrijke Zwitserse Sandoz-familie een belang van omgerekend 2,8 miljard euro in de farmaceut Novartis. In Ierland heeft de overheid ongeveer 652 miljoen euro binnengehaald door een belang van 5 procent in Allied Irish Bank (AIB) te verkopen.

De trend zal waarschijnlijk doorzetten nu de aandelenkoersen blijven stijgen, zegt Jerome Renard, beleggingsspecialist bij de Parijse tak van Bank of America. De toonaangevende Europese beursgraadmeter Stoxx 600 bereikte deze week een nieuw record, met een winst van bijna 10 procent sinds het begin van het jaar.