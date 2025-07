Amerikaanse importheffing op koper gaat op 1 augustus in

WASHINGTON (ANP/AFP/RTR/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump voert per 1 augustus een importheffing van 50 procent in op koper. Hij kondigde dinsdag al aan dat hij van plan was het metaal, dat belangrijk is voor groene energie en andere technologieën, met 50 procent te gaan belasten aan de grens, maar gaf toen nog geen ingangsdatum.

De regering-Trump kondigde in februari een onderzoek aan naar de risico's van koperimport voor de nationale veiligheid, wat vaak een voorbode is van importheffingen. Dergelijke onderzoeken gingen ook vooraf aan eerdere heffingen op staal en aluminium.

In zijn aankondiging woensdag op platform Truth Social zegt de president dat hij de maatregel doorvoert na een "robuuste" nationale veiligheidsanalyse.

Computerchips, vliegtuigen en militaire apparatuur

Trump stelde dat voorgaande regeringen hebben gezorgd voor een neergang van de Amerikaanse koperindustrie en dat het metaal nodig is voor onder meer computerchips, vliegtuigen, batterijen voor elektrische auto's en militaire apparatuur zoals munitie en radar- en luchtafweersystemen.

Volgens Trump is koper het op een na meest gebruikte metaal door het Amerikaanse ministerie van Defensie. "Amerika zal weer een dominante koperindustrie bouwen", aldus Trump.

Afhankelijk van Chili, Canada en Mexico

De Amerikaanse industrie is voor een groot deel afhankelijk van de import van koper uit Chili, Canada en Mexico. Vorig jaar werd ongeveer 810.000 ton koper ingevoerd door de Verenigde Staten.

Kenners zeggen dat het nog wel een tijd kan duren voordat voldoende binnenlandse productiecapaciteit is opgebouwd om aan de eigen vraag te voldoen. De meeste koper in de VS wordt geproduceerd in de staat Arizona. Daar loopt de ontwikkeling van een grote nieuwe kopermijn door mijnbouwers BHP en Rio Tinto al meer dan tien jaar vertraging op.