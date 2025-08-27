Amerikaanse KvK: farmaceuten vertrekken niet massaal om heffingen

AMSTELVEEN (ANP) - Farmaceuten zullen Nederland niet massaal verlaten om naar de Verenigde Staten te verhuizen vanwege de importheffingen van Donald Trump. Dit heeft Marc ter Haar, de directeur van de Amerikaanse Kamer van Koophandel (AmCham), woensdag gezegd tijdens de presentatie van een onderzoek over hoe aantrekkelijk Nederland is voor bedrijven in de levenswetenschappen.

Trumps bedoeling met veel heffingen is dat bedrijven hun productie verplaatsen naar de VS. "Ik denk niet dat dit leidt tot substantiële veranderingen in het Nederlandse en Europese landschap", aldus de directeur van de belangenorganisatie voor Amerikaanse bedrijven in Nederland. Op de langere termijn is het volgens hem moeilijker in te schatten. "Je weet niet hoe lang de maatregelen van kracht blijven. De handelsoorlog is nog niet voorbij zolang Trump in het Witte Huis zit en daarna kan de wereld er heel anders uitzien."