ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rompkabinet mag door van Kamer, maar met weinig bewegingsruimte

Samenleving
door anp
woensdag, 27 augustus 2025 om 18:23
anp270825161 1
DEN HAAG (ANP) - Het rompkabinet dat is overgebleven na de breuk van afgelopen vrijdag mag door van een Kamermeerderheid, maar krijgt weinig bewegingsruimte. Demissionair premier Dick Schoof stelde voor dat VVD en BBB de kabinetsposten opvullen die zijn vrijgekomen na de breuk met NSC. Moties voor andere vervolgstappen kregen onvoldoende steun.
De overgebleven coalitie heeft lang geen Kamermeerderheid en daarom past het kabinet terughoudendheid, vindt Schoof.
PVV-leider Geert Wilders zei tijdens het debat over de breuk alleen achter het kabinet te staan bij strenge asielmaatregelen, maar nuanceerde later "goede voorstellen" wel te steunen. Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA vindt dat het "een schaduw op de samenwerking" werpt dat het kabinet zich niet schaart achter door hem voorgestelde maatregelen tegen Israël.
CDA-leider Henri Bontenbal belooft een constructieve houding aan te nemen. Maar hij vindt wel dat kabinetsleden terughoudend moeten zijn in de campagne.
Vorig artikel

Formule 1-team McLaren vanaf 2026 met Mastercard als naamsponsor

Volgend artikel

Amerikaanse KvK: farmaceuten vertrekken niet massaal om heffingen

POPULAIR NIEUWS

Schermafbeelding 2025-08-27 090326

B&B Vol liefde: Daniël gedroeg zich als een puber op vakantie in Chersonissos

91a9465b-6281-4646-90a8-5382bda34e15

Waarom verkrachten sommige mannen vrouwen?

196476451_l

Waarom je aankomt als je ouder wordt

ANP-534143554

Dit is de reden van het nieuwe kapsel van Carlos Alcaraz: "Het ziet er niet uit"

ANP-465396432

Echtgenote van zieke Bruce Willis: hij weet niet meer dat ik zijn vrouw ben

ANP-490702118

Deze 5 veelgehoorde tips maken je slaapproblemen alleen maar erger