Amerikaanse miljardair koopt Alblasserdamse jachtenbouwer Oceanco

ALBLASSERDAM (ANP) - De Amerikaanse gameontwikkelaar en multimiljardair Gabe Newell is de nieuwe eigenaar van jachtenbouwer Oceanco uit Alblasserdam. De Omaanse familie Barwani heeft het bedrijf na vijftien jaar verkocht aan Newell, die al klant was bij Oceanco.

De jachtenbouwer, naar eigen zeggen een van de meest vooraanstaande ter wereld, bouwde in het verleden onder meer een vaartuig voor Amazon-oprichter Jeff Bezos. Ook de 62-jarige Newell behoort tot de rijkste personen van de Verenigde Staten.

Newell is medeoprichter van spelontwikkelaar Valve en boekte daarmee onder meer successen met gameplatform Steam en de spellen Portal en Half-Life. Zijn eerste beslissing bij Oceanco is om de medewerkers hun ding te laten doen. "Oceanco heeft een visie en een bedrijfscultuur die echt werken. Gabe wil die niet veranderen, maar versterken", staat in een bericht op de website.