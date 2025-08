Verkeersongeval met Nederlands gezin in Kroatië, meisje overleden

BALE (ANP) - Een 15-jarig meisje is donderdag omgekomen in Kroatië bij een verkeersongeval, melden lokale media in het land. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt vrijdag dat het ging om de auto van een Nederlandse familie, na berichtgeving van De Telegraaf. Het ministerie verleent consulaire bijstand en wil vanwege privacyredenen verder niets zeggen over het ongeluk.

Volgens lokale media zijn de bestuurder en een 44-jarige vrouwelijke bijrijder naar het ziekenhuis in Pula gebracht. Een jongen van 9 jaar moest naar een ziekenhuis in de grotere stad Rijeka, aldus het bericht. Het is onduidelijk waardoor de auto van de weg raakte in de buurt van Bale.