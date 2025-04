Amerikaanse regering wil dat handelshof tarievenzaak seponeert

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse regering heeft het handelshof in New York gevraagd een rechtszaak van kleine bedrijven tegen alle heffingen van Donald Trump af te wijzen. De regering stelt dat het US Court of International Trade niet de bevoegdheid heeft om de noodtoestand die de president heeft afgekondigd voor het rechtvaardigen van de heffingen, te beoordelen.

De bedrijven stellen juist dat zijn gebruik van de International Emergency Economic Powers Act om tarieven op te leggen ongrondwettig is. De afgekondigde noodtoestand zou "een verzinsel van zijn eigen fantasie" zijn.

Er spelen meer van dit soort zaken. Het handelshof heeft ze toegewezen aan een panel van drie rechters, van wie er één is benoemd door Trump, één door Barack Obama en één door Ronald Reagan. Het panel weigerde recent een verzoek van vijf bedrijven om de tarieven direct op te schorten. Die bedrijven slaagden er niet in aan te tonen dat de tarieven hun "onmiddellijke en onomkeerbare schade" zouden opleveren.