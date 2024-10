Amerikaanse scholen verbieden dragen van 'onveilige' Crocs

Steeds meer Amerikaanse scholen verbieden leerlingen Crocs te dragen. De kleurrijke klompschoenen zijn uiterst populair onder Amerikaanse jongeren, maar zouden onveilig zijn en voor te veel afleiding zorgen.

Tientallen scholen in minstens twaalf Amerikaanse staten hebben inmiddels een verbod op het dragen van Crocs ingevoerd. De schoenen zouden tot struikelpartijen en ongelukken leiden. Ook zouden de Crocs soms gebruikt worden om naar elkaar in de klas te gooien. Een woordvoerder van Crocs wil inhoudelijk niet reageren op de berichten.

Crocs heeft de verkopen in de afgelopen vier jaar meer dan verdrievoudigd. Sinds de coronapandemie is het merk onder tieners uiterst populair. Toch zijn er tekenen dat de opleving van het bedrijf vertraagt. De omzetgroei in het derde kwartaal zal naar verwachting slechts 0,4 procent bedragen, volgens een schatting door persbureau Bloomberg. Dat is het laagste niveau sinds 2020.