Tientallen mensen uit zorginstelling Voorburg gehaald om brand

VOORBURG (ANP) - Tientallen mensen zijn maandagmiddag uit een zorginstelling in Voorburg gehaald omdat er brand woedde op het dak. Volgens een woordvoerder van de brandweer sloeg de rook naar binnen in de zorginstelling aan de Prinses Margrietlaan en moesten de 48 woningen in de flat daarom worden ontruimd. De bewoners van de naastgelegen aanleunwoningen konden wel in hun huizen blijven.

De bewoners zijn tijdelijk opgevangen in een recreatieruimte. De brand is inmiddels onder controle en de brandweer verwacht dat ze snel weer terug naar hun wooneenheid kunnen.

In de zorginstelling worden mensen met een chronische aandoening verpleegd, zoals na een beroerte, mensen met Parkinson of cliënten die nierdialyse nodig hebben.