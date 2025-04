Amerikanen kunnen Switch 2 donderdag vooruitbestellen na uitstel

KYOTO (ANP) - Amerikaanse consumenten kunnen de langverwachte Switch 2 vanaf volgende week donderdag vooruitbestellen, meldt Nintendo. Het Japanse gamesbedrijf had de mogelijkheid om zogenoemde een pre-order te plaatsen voor de Switch 2 in de Verenigde Staten onlangs uitgesteld volgens verschillende media, waaronder techwebsite The Verge. Het bedrijf zou eerst de impact van de Amerikaanse importheffingen willen beoordelen.

Oorspronkelijk konden Amerikanen een pre-order plaatsen vanaf 9 april en de spelcomputer ontvangen op de lanceringsdatum van 5 juni. Die laatste datum staat volgens Nintendo nog steeds. Ook de eerder aangekondigde prijs in de VS van 449,99 dollar blijft hetzelfde. Wel worden accessoires voor de Switch 2 duurder voor Amerikanen vanwege "veranderingen van de marktomstandigheden".

Van de oude Switch, die in 2017 uitkwam, zijn er de afgelopen jaren meer dan 150 miljoen verkocht. Daarmee is het een van de populairste consoles ooit.