Wereldrecordhoudster en titelverdedigster niet in marathon Londen

LONDEN (ANP/RTR) - Wereldrecordhoudster Ruth Chepngetich en titelverdedigster Peres Jepchirchir uit Kenia hebben zich afgemeld voor de marathon van Londen die op 27 april plaatsvindt. Dat maakt de organisatie ruim een week voor de wedstrijd bekend.

Chepngetich liep afgelopen jaar bij de marathon van Chicago een wereldrecord met 2.09.56. Ze is daarmee de eerste vrouw die onder de 2 uur en 10 minuten liep en hoopte dat record aan te scherpen in Londen.

"Ik ben zowel mentaal als fysiek niet in goeden doen om mijn beste resultaat neer te zetten in Londen en daarom trek ik me terug", liet Chepngetich weten. "Ik vind het heel jammer om de wedstrijd te moeten missen en hoop volgend jaar mee te doen."

Haar landgenote Jepchirchir, die vier jaar geleden olympisch goud veroverde op de Spelen van Tokio, trok zich terug met een enkelblessure. "Ik richt me op weer fit worden en hoop in de toekomst terug te keren in Londen."