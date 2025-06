Amsterdam naar Raad van State voor minder vluchten op Schiphol

AMSTERDAM (ANP) - Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft beroep aangetekend bij de Raad van State tegen het maximale aantal vluchten op Schiphol. Dat meldt een woordvoerder van het college van burgemeester en wethouders. Vorige week werd een motie van de gemeenteraad aangenomen die wethouder Hester van Buren hiertoe had opgeroepen.

Centraal daarin stond het Luchthavenverkeerbesluit van Schiphol, dat het kabinet wil aanpassen om het maximale aantal vluchten te verlagen van 500.000 naar 478.000 per jaar. Maar als het aan Amsterdam ligt, worden dat hooguit 400.000.

Van Buren had over de motie gezegd dat ze de wens van de raad begrijpt om in beroep te gaan. Toch was de lijn van het gemeentebestuur volgens haar juist om minder juridische procedures te voeren rond Schiphol.

Ook verschillende partijen uit de luchtvaartsector zijn naar de Raad van State gestapt. Zij willen juist de krimp van Schiphol voorkomen.