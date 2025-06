Almeida pakt tijd terug met zege in vierde etappe in Zwitserland

PIURO (ANP) - João Almeida heeft de vierde etappe van de Ronde van Zwitserland op zijn naam geschreven. De Portugees van UAE Team Emirates kwam na 193,2 kilometer na een lange solo als eerste over de streep in Piuro. De Brit Oscar Onley werd op 40 seconden tweede en Ben O'Connor uit Australië werd derde.

Voor Almeida is het de zesde overwinning van 2025. Hij pakte eerder dit jaar al de eindzeges in de Ronde van Baskenland en de Ronde van Romandië.

Almeida maakte een minuut van zijn achterstand op Romain Grégoire goed. De Fransman van Groupama-FDJ behield wel de leiding. De Ronde van Zwitserland duurt tot en met zondag.

Lemmen

De strijd om de etappezege en het klassement barstte pas echt los halverwege de rit met een beklimming van 8,8 kilometer. Almeida versnelde met nog 49 kilometer te gaan en pakte al snel een voorsprong. Bart Lemmen, die de rit was begonnen als de nummer 3 van het algemeen klassement, werd op achterstand gereden.

Almeida had op de top bijna een minuut voorsprong, maar de achtervolgers met Grégoire kwamen in de afdaling en het licht oplopende laatste deel naar Piuro terug tot iets meer dan een halve minuut. De Portugees won in de slotfase nog wat extra tijd. Lemmen finishte op vier minuten en zakte weg uit de top van het klassement.

'Nog een lange weg te gaan'

Grégoire leidt nu met 25 seconden op zijn landgenoot Kévin Vauquelin. O'Connor staat vierde op 56 seconden en Almeida zevende op 2.07.

Almeida sprak in het flashinterview van een zware inspanning. "Ik ben blij dat ik het werk van de ploeg kon afmaken, maar ik heb nog een lange weg te gaan", zei de Portugees over het algemeen klassement. "Ik moet nog twee minuten goedmaken, dat is een superzware opgave, maar ik geef niet op."