Massaclaim tegen AppLovin om volgen miljoenen Nederlanders

AMSTERDAM (ANP) - Een Nederlandse claimstichting begint een massaclaim tegen het Amerikaanse techbedrijf AppLovin om het illegaal volgen van miljoenen Nederlanders. Volgens The Privacy Collective worden via software in gratis games en apps veel gegevens van mensen verzameld en doorverkocht. De stichting eist een verbod op de praktijken en een schadevergoeding voor de naar schatting minstens 8,5 miljoen gedupeerde Nederlanders.

Het gaat om volgsoftware die verborgen is in games als Block Blast, Subway Surfers en Helix Jump, maar ook in andere apps zoals Vinted en CapCut. Mensen die ze downloaden worden volgens de claimclub niet goed geïnformeerd over het feit dat AppLovin hun gegevens gebruikt om profielen over hen op te bouwen. Ook worden gegevens gedeeld met honderden andere bedrijven.

Volgens de stichting is de handelswijze in strijd met de privacyregels. The Privacy Collective mikt op 500 euro compensatie per gedupeerde. Als het om kinderen gaat, wil de stichting 1500 euro vergoeding.