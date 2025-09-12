ECONOMIE
Derde ritzege Belgische sprinter Philipsen in Vuelta

Sport
door anp
vrijdag, 12 september 2025 om 18:16
anp120925157 1
GUIJUELO (ANP) - De Belg Jasper Philipsen van de ploeg Alpecin-Deceuninck heeft zijn derde ritzege geboekt in de Vuelta. Dat deed hij in de negentiende etappe, een grotendeels vlakke rit van Rueda naar Guijuelo die zoals verwacht eindigde in een massasprint. Philipsen, die eerder de eerste en de achtste etappe won, hield de Deen Mads Pedersen en de Venezolaan Orluis Aular achter zich.
Jonas Vingegaard behield de rode leiderstrui en liep door verrassend een tussensprint te winnen zelfs vier seconden uit op zijn grootste concurrent João Almeida. De Deen van Visma - Lease a Bike heeft nu 44 seconden voorsprong op de Portugees. Er volgen nog twee etappes: een zware bergrit en de slotrit naar Madrid, die normaal gesproken in een massasprint eindigt en waarin het klassement niet meer verandert.
