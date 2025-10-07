ECONOMIE
Amsterdamse AEX-index omlaag na eerdere recordstanden

Economie
door anp
dinsdag, 07 oktober 2025 om 17:57
anp071025171 1
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index in Amsterdam is lager geëindigd, na de eerdere recordstanden. Afgelopen donderdag werd het record uit februari verbroken en daarna werd de opmars voortgezet, maar beleggers waren dinsdag terughoudender. De aandacht was onder meer gericht op de risico's rond politieke hoofdpijndossiers in de Verenigde Staten en Frankrijk.
De AEX-index eindigde 0,6 procent lager op 960,71 punten. De MidKap zakte 0,1 procent tot 913,59 punten. Verder was in Europa weinig beweging te zien. De beurzen in Frankfurt en Londen noteerden bij het slot van de handelsdag nipt hoger.
Ook in Parijs won de hoofdindex een fractie, na het forse verlies een dag eerder. Dat was een reactie op het aftreden van de Franse premier Sébastien Lecornu, die was aangesteld met de opdracht om het begrotingstekort van Frankrijk terug te dringen. De mogelijkheid van nieuwe verkiezingen maakte beleggers nerveus.
