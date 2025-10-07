Europese staalindustrie blij met voorstel hogere importheffing EU

BRUSSEL (ANP) - De Europese staalindustrie steunt het plan van de Europese Commissie om de importquota op staal buiten de EU nagenoeg te halveren en de heffing op importen daarboven te verdubbelen. De maatregel is een "grote stap voorwaarts voor de bescherming van de sector", stelt directeur-generaal Axel Eggert van de Europese brancheorganisatie Eurofer.

Het voorstel houdt in dat tot 18,3 miljoen ton staal per jaar geen importheffing hoeft te worden betaald. Dat is 47 procent minder dan de quota van vorig jaar en komt volgens Eggert neer op iets minder dan de productie van Frankrijk, België en Luxemburg bij elkaar. Op alle import boven de quota wil de Commissie een heffing van 50 procent leggen. Dat is nu nog 25 procent.

Met de maatregel wil de Commissie voorkomen dat de EU wordt overspoeld door goedkoop staal van buiten het landenblok, onder meer uit China. "Deze handelsmaatregel is belangrijk om niet alleen de sector en zijn werknemers te behouden, maar ook de ruggengraat van de industriële onafhankelijkheid en groene transitie van de EU", zegt Eggert.

Nieuwe onderhandelingen

Hij stelt dat staalfabrieken momenteel draaien op ongeveer 65 procent van hun productiecapaciteit. Dat is een "onhoudbaar" percentage en leidt tot sluitingen en ontslagen, "terwijl een derde van de Europese staalvraag wordt voorzien door importen onder de kostprijs met een hoge CO2-uitstoot", vervolgt hij. Daarnaast biedt het voorstel volgens hem wat zekerheid voor bedrijven voor hun investeringen in verduurzaming.

Verder bekritiseert Eggert de Amerikaanse heffing van 50 procent op alle staalimporten. Die zou, anders dan de heffing van de EU, niet overeenkomen met de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) vanwege het ontbreken van quota. Eggert hoopt dat het plan zal leiden tot nieuwe onderhandelingen met de Verenigde Staten om de Amerikaanse staalheffing op te heffen.