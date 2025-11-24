ECONOMIE
Weer een dodelijk ongeluk door vastzittende Tesla-deuren: “Hendels werken niet na crash”

door Pieter Immerzeel
maandag, 24 november 2025 om 11:27
Tesla ligt opnieuw onder vuur na een fataal ongeluk waarbij de deurhendels van een Model 3 met geen mogelijkheid meer opengingen. Een vrouw kwam in Washington om het leven en haar man raakte zwaargewond toen hun auto crashte en vervolgens in brand vloog. Het ongeluk staat niet op zichzelf.
Hulpverleners stonden machteloos: de deuren kregen ze van buitenaf niet open. Het drama kwam pas recent aan het licht en blijkt vaker voor te komen. Meerdere partijen slepen Tesla voor de rechter omdat de elektrische deurhendels na een crash onbruikbaar worden. Tesla zou hier volgens de nieuwste aanklacht al langer van op de hoogte zou zijn. Zodra de auto stroom verliest, laten de hendels het afweten.
Reeks fatale ongelukken
Vorige week werd Tesla al aangeklaagd vanwege een Model S-crash waarbij vijf inzittenden omkwamen, omdat ze niet konden ontsnappen. Ook bij een ongeluk met een Cybertruck, waarbij drie studenten stierven, zouden de hendels niet hebben gewerkt.
Tesla’s hebben twee batterijen: een laagspanningsaccu voor functies zoals ramen en het scherm, en een groot accupakket voor de aandrijving. Valt die laagspanningsaccu uit, dan kunnen deuren niet meer elektrisch worden ontgrendeld. Er zijn wel handmatige noodhendels, maar veel passagiers weten niet dat die bestaan; laat staan waar ze zitten of hoe ze werken.
Tesla zwijgt
Tesla heeft nog niet gereageerd op de nieuwste rechtszaak. Wel onderzoekt de Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration nu de deurhendelsystemen van de fabrikant. Volgens Bloomberg werkt Tesla aan een nieuw ontwerp dat intuïtiever moet zijn in noodsituaties.
