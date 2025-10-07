VS geven bijna 20 procent minder studentenvisa af dan vorig jaar

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Verenigde Staten hebben dit jaar een stuk minder visa afgegeven aan buitenlandse studenten dan vorig jaar. In augustus, de maand waarin de meeste universiteiten beginnen, kregen 313.138 buitenlanders een studentenvisum. Dat is bijna 20 procent minder dan in dezelfde maand in 2024.

President Donald Trump heeft sinds zijn aantreden in januari meerdere maatregelen genomen die het moeilijker maken een visum te krijgen. Voor sommige universiteiten, waaronder Harvard, werd het proces zelfs tijdelijk stilgelegd. Bovendien dreigde Trump om internationale studenten uit te zetten als ze hebben deelgenomen aan pro-Palestijnse demonstraties.

Dat er minder visa worden afgegeven, lijkt vooral studenten uit India te raken. In augustus kregen 44,5 procent minder Indiërs toegang om in de VS te komen studeren dan een jaar eerder. Ook uit China komen aanzienlijk minder studenten dan in 2024. Het percentage Europese studenten bleef wel nagenoeg gelijk.