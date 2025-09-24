Amsterdamse AEX-index opent licht lager, Philips bij verliezers

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse AEX-index is woensdag licht lager geopend in navolging van de verliezen op Wall Street een dag eerder. Beleggers in Europa reageren op een toespraak van de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell. Hij zei dat er nog altijd een risico bestaat dat een te sterke verlaging van de rente de inflatie in de Verenigde Staten te veel aanjaagt.

De AEX noteerde kort na opening 0,2 procent in de min op 932,94 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 892,32 punten. De hoofdgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt gingen tot 0,2 procent omlaag.

Zorgtechnologieconcern Philips zakte 1,5 procent in de AEX. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) gaat de ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam vragen om een diepgaand onderzoek naar de slaapapneu-affaire bij Philips. Daarbij kon schuim afbrokkelen van die beademingsapparaten, met gezondheidsrisico's voor gebruikers.