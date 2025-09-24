ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Amsterdamse AEX-index opent licht lager, Philips bij verliezers

Economie
door anp
woensdag, 24 september 2025 om 9:30
anp240925068 1
AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse AEX-index is woensdag licht lager geopend in navolging van de verliezen op Wall Street een dag eerder. Beleggers in Europa reageren op een toespraak van de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell. Hij zei dat er nog altijd een risico bestaat dat een te sterke verlaging van de rente de inflatie in de Verenigde Staten te veel aanjaagt.
De AEX noteerde kort na opening 0,2 procent in de min op 932,94 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 892,32 punten. De hoofdgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt gingen tot 0,2 procent omlaag.
Zorgtechnologieconcern Philips zakte 1,5 procent in de AEX. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) gaat de ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam vragen om een diepgaand onderzoek naar de slaapapneu-affaire bij Philips. Daarbij kon schuim afbrokkelen van die beademingsapparaten, met gezondheidsrisico's voor gebruikers.
loading

POPULAIR NIEUWS

65609902_m

Deze kraters in Siberië ontploffen uit het niets en wetenschappers weten nu eindelijk waarom

ANP-528751438

Te veel schermtijd is écht slecht voor kinderen: blijvende verandering in de hersenen zichtbaar

ANP-445283876 (1)

Steeds meer mensen gaan naar de biologische tandarts: wat is het voordeel?

61321613_m

De aardkern had vloeibaar moeten zijn, maar is dat niet. Waarom is dat zo?

SchermC2ADafbeelding202025-09-1020om2014.58.56

Danique over B&B Vol Liefde: “Het lijkt alsof ik na één dag bij ’m in de hottub ben gesprongen”

08eeabd_ftp-import-images-1-iqxbmt7zxymk-5973634-01-06

Trump ziet alles plotseling anders: Oekraïne kan de oorlog makkelijk winnen van het zwakke Rusland

Loading