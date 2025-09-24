ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ruim 100.000 steunbetuigingen voor petitie tegen asielwetten

Samenleving
door anp
woensdag, 24 september 2025 om 9:21
anp240925067 1
AMSTERDAM (ANP) - De petitie van VluchtelingenWerk Nederland tegen de nieuwe asielwetten is meer dan 100.000 keer ondertekend. De teller stond woensdagochtend op 100.560. Volgens de organisatie die vluchtelingen ondersteunt, laat dat zien dat er "forse steun" is voor haar verzet tegen de strengere wetgeving.
In de petitie wordt de Eerste Kamer opgeroepen tot "medemenselijkheid". VluchtelingenWerk stelt dat de wetsvoorstellen die de Tweede Kamer al heeft goedgekeurd chaos, langere procedures en jarenlange onzekerheid gaan veroorzaken. De organisatie noemt ze "onrechtvaardig en onuitvoerbaar".
De bezwaren gaan zowel over de strafbaarstelling van illegaal verblijf als over andere maatregelen. Zo worden in de nieuwe wetgeving verblijfsvergunningen voor bepaalde tijd nog maar voor drie jaar afgegeven en wordt gezinshereniging ingeperkt. Voorstanders willen zo de instroom van asielzoekers fors verlagen. Volgens VluchtelingenWerk raken de wetten "vluchtelingen direct in hun bestaanszekerheid".
loading

POPULAIR NIEUWS

65609902_m

Deze kraters in Siberië ontploffen uit het niets en wetenschappers weten nu eindelijk waarom

ANP-528751438

Te veel schermtijd is écht slecht voor kinderen: blijvende verandering in de hersenen zichtbaar

ANP-445283876 (1)

Steeds meer mensen gaan naar de biologische tandarts: wat is het voordeel?

61321613_m

De aardkern had vloeibaar moeten zijn, maar is dat niet. Waarom is dat zo?

SchermC2ADafbeelding202025-09-1020om2014.58.56

Danique over B&B Vol Liefde: “Het lijkt alsof ik na één dag bij ’m in de hottub ben gesprongen”

08eeabd_ftp-import-images-1-iqxbmt7zxymk-5973634-01-06

Trump ziet alles plotseling anders: Oekraïne kan de oorlog makkelijk winnen van het zwakke Rusland

Loading