Ruim 100.000 steunbetuigingen voor petitie tegen asielwetten

AMSTERDAM (ANP) - De petitie van VluchtelingenWerk Nederland tegen de nieuwe asielwetten is meer dan 100.000 keer ondertekend. De teller stond woensdagochtend op 100.560. Volgens de organisatie die vluchtelingen ondersteunt, laat dat zien dat er "forse steun" is voor haar verzet tegen de strengere wetgeving.

In de petitie wordt de Eerste Kamer opgeroepen tot "medemenselijkheid". VluchtelingenWerk stelt dat de wetsvoorstellen die de Tweede Kamer al heeft goedgekeurd chaos, langere procedures en jarenlange onzekerheid gaan veroorzaken. De organisatie noemt ze "onrechtvaardig en onuitvoerbaar".

De bezwaren gaan zowel over de strafbaarstelling van illegaal verblijf als over andere maatregelen. Zo worden in de nieuwe wetgeving verblijfsvergunningen voor bepaalde tijd nog maar voor drie jaar afgegeven en wordt gezinshereniging ingeperkt. Voorstanders willen zo de instroom van asielzoekers fors verlagen. Volgens VluchtelingenWerk raken de wetten "vluchtelingen direct in hun bestaanszekerheid".