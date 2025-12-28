ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Niemand sterft aan ouderdom

Wetenschap
door Dirk Kruin
zondag, 28 december 2025 om 20:10
120386885_m
Niemand sterft aan ouderdom. Artsen vinden bij een autopsie vrijwel altijd een concrete doodsoorzaak: hartinfarct, beroerte, longontsteking, kanker of een ander falend orgaan.​
Een recente analyse van 2.410 obducties laat zien dat zelfs schijnbaar gezonde honderdplussers niet overlijden aan “old age”, maar vooral aan hart- en vaatziekten of ademhalingsfalen. In één groep centenarians stierf 68 procent aan cardiovasculaire problemen en 25 procent aan ademhalingsfalen; voor niemand werd “ouderdom” als oorzaak genoteerd. De mythe van dood door ouderdom maskeert dus dat een specifiek systeem in het lichaam als eerste opgeeft.​
Grootste_doodsoorzaken_wereldwijd_volgens_WHO_(jaarlijkse_sterfgevallen_in_miljoenen,_afgerond)
Dat beeld sluit aan bij wereldwijde sterftecijfers. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is ischemische hartziekte al jaren de grootste killer en verantwoordelijk voor ongeveer 13 procent van alle sterfgevallen, gevolgd door beroerte en chronische longaandoeningen. De World Heart Federation schat dat hart- en vaatziekten in 2021 zo’n 20,5 miljoen doden veroorzaakten, ongeveer een derde van alle overlijdens wereldwijd.​
Onderzoekers waarschuwen dat veel “langleef-middelen” zoals rapamycine en vasten vooral doen wat goede geneeskunde al jaren probeert: het uitstellen van concrete ziekten. Muizen die deze interventies krijgen, leven langer, maar sterven uiteindelijk nog steeds aan kanker – alleen op latere leeftijd. “Longevity drugs might just delay specific diseases”, concluderen de auteurs; het is meer een snoozeknop dan een echte verjongingskuur.​
Voor ons dagelijks leven betekent dit dat investeren in preventie – bloeddruk, cholesterol, roken, beweging – waarschijnlijk veel zinvoller is dan jagen op een magische anti-aging pil. Wie wil weten waaraan mensen sterven, moet niet naar hun leeftijd kijken, maar naar de kwetsbaarste schakel in hun lichaam.​

Lees ook

Meer AOW in 2026: dit ontvang je straks elke maand op je rekeningMeer AOW in 2026: dit ontvang je straks elke maand op je rekening
In deze 10 landen leven mensen het langst. Waarom staat Nederland op 25?In deze 10 landen leven mensen het langst. Waarom staat Nederland op 25?
Waarom je aankomt als je ouder wordtWaarom je aankomt als je ouder wordt
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2025-12-28 om 06.26.01

Poetin heeft genoeg van vrede: alleen zijn voorwaarden tellen

93786822_m

Koude handen op de fiets? De onverwachte tip van Annemiek van Vleuten werkt echt

een tafel met daarop een blikje cola, een smoothie en een cappuciono

Deze alledaagse gewoonte maakt je veel dikker dan je denkt

techietech-tech-6ZXP-5-jJts-unsplash

Waarom je je wifi‑router nooit naast je bed moet zetten

52388645

Overleden: Brigitte Bardot, het eeuwige sekssymbool dat de spotlights ontvluchtte

AZtjmVQqaiex3iDhfzpU0g-AZtjmVQqLn0J9Ji31MtGRw

Onzichtbare abonnementen kosten je een vermogen

Loading