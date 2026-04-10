Amsterdamse beurs gaat met winst het weekend in

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag hoger gesloten. Daarmee lijkt het optimisme onder beleggers over het standhouden van het staakt-het-vuren in het Midden-Oosten verder toegenomen.

Chipbedrijven ASML, Besi en ASMI hoorden bij de sterkste winnaars, met plussen tot meer dan 3 procent. De verkoopcijfers van het Taiwanese chipconcern TSMC vielen in het eerste kwartaal beter uit dan verwacht, bleek vrijdag. Dat zou erop kunnen duiden dat de vraag naar AI-chips niet geraakt wordt door de Iranoorlog.

De olieprijzen gingen wel weer iets verder omhoog. Als onderdeel van het deze week gesloten staakt-het-vuren zou de Straat van Hormuz weer heropend worden, maar pas enkele schepen hebben de belangrijke zeestraat gepasseerd. Trump sprak zich uit tegen de tol die Iran wil heffen. Dit weekend praten de Verenigde Staten en Iran verder in Pakistan.

De AEX won 0,5 procent en kwam uit op 1010,25 punten. De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen op Beursplein 5, steeg met 0,4 procent naar 1005,94 punten.