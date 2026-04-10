Nederland maakt ook bezwaar tegen beloning AF-KLM-baas Smith

Economie
door anp
vrijdag, 10 april 2026 om 18:02
DEN HAAG (ANP) - Topman Ben Smith van Air France-KLM heeft vorig jaar 5,1 miljoen euro verdiend, meer dan drie keer zoveel als KLM-topvrouw Marjan Rintel. Dat bleek vrijdag uit het jaarverslag van het luchtvaartconcern. Minister van Financiën Eelco Heinen (VVD) had al laten weten bezwaar te willen maken tegen de hoogte van de beloning van Rintel. Een woordvoerster van het ministerie bevestigt na berichtgeving van RTL Z dat Nederland ook bezwaar zal maken tegen de beloning van haar baas in Parijs.
Smith kreeg bij het moederbedrijf van Air France en KLM een vast jaarsalaris van ruim 1 miljoen euro. Daarbovenop ontving hij echter nog bonussen en aandelen. In 2024 bedroeg zijn totale beloning nog 4,9 miljoen euro. Ook bij Rintel lag haar vaste jaarsalaris met 600.000 euro beduidend lager dan haar totale beloning van net geen 1,6 miljoen euro. Een jaar eerder bedroeg haar beloning nog ruim 1,2 miljoen euro.
Volgens Financiën zijn de beloningen niet in lijn met het beloningsbeleid dat de Nederlandse overheid als aandeelhouder van Air France-KLM voorstaat. Dat zal de overheid daarom ook duidelijk maken op de aandeelhoudersvergadering later dit jaar. Bij staatsdeelnemingen hanteert de overheid de stelregel dat variabele beloningen niet meer dan 20 procent van het vaste salaris mogen bedragen.
Of de bezwaren van de Nederlandse overheid veel uit zullen maken, is wel de vraag. Het staatsbelang in Air France-KLM bedraagt ruim 9 procent. Vorig jaar stemde Nederland ook tegen het beloningsbeleid aan de top, maar toen werd Nederland overstemd waardoor Smith zijn beloning gewoon kreeg. De beloningen van de KLM-directie zijn op de aandeelhoudersvergadering niet eens een stempunt. Toch wil Nederland dan via een verklaring zijn afkeuring kenbaar maken.
Zo wordt de Europese zomer volgens computermodellen

Kans op controle door WwFT: vanaf dit pinbedrag houdt de bank je al in de smiezen

Trump dreigt de paus

De zilvervisjes zijn terug – dit kun je eraan doen

Doorbraak in hersenonderzoek: hoe blijft een superager scherp tot z'n laatste dag?

Amsterdamse autobezitters trekken zakken over hun buitenspiegels tegen diefstal

