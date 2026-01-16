Andere grote rederijen wachten nog met terugkeer naar Suezkanaal

HAMBURG (ANP) - Andere grote rederijen kiezen er voorlopig niet voor om weer via het Suezkanaal te varen. Maersk maakte donderdag bekend wel terug te keren. Hapag-Lloyd en ONE laten desgevraagd weten de situatie te monitoren, maar voorlopig de vaarweg te blijven mijden.

De Duitse reder Hapag-Lloyd ziet nog te weinig stabiliteit en keert om die reden nu nog niet terug. "De veiligheid van onze bemanningen en schepen blijft onze hoogste prioriteit", laat een woordvoerder weten. Wel ligt er al een plan klaar voor een mogelijke terugkeer.

Ook het Japanse ONE stelt veiligheid voorop. "Hoewel we op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in de sector, zal elke beslissing om de doorgang te hervatten gebaseerd zijn op een uitgebreide evaluatie van meerdere factoren, waaronder veiligheidsbeoordelingen en operationele haalbaarheid", vertelt een woordvoerder.

De rederijen mijden het Suezkanaal sinds begin 2024 als gevolg van aanvallen door Houthi-rebellen op schepen op de Rode Zee.