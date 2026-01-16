Geen energiecentrales Oekraïne meer die niet zijn aangevallen

KYIV (ANP/RTR) - Volgens de Oekraïense energieminister Denys Sjmyhal is er in zijn land geen enkele energiecentrale meer te vinden die niet is aangevallen door de Russen. Hij vertelde het parlement dat de situatie van de energievoorzieningen "heel moeilijk" is en dat Oekraïne nog maar genoeg brandstof heeft voor ruim twintig dagen.

De Russen hebben hun aanvallen op de energievoorzieningen de afgelopen weken opgevoerd. Dat komt hard aan in Oekraïne, omdat het land met winterse temperaturen en omstandigheden te kampen heeft.

Volgens Sjmyhal is de situatie het moeilijkst in de hoofdstad Kyiv en de regio's Dnipropetrovsk, Charkiv en Odesa. Duizenden huishoudens zitten daar al dagen zonder stroom en verwarming.

President Volodymyr Zelensky kondigde woensdag de noodtoestand af voor de energiesector. Sjmyhal heeft inmiddels bevolen om meer stroom uit het buitenland te importeren.