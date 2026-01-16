Meer ijzererts zorgt voor toename overslag in Zeeuwse havens

TERNEUZEN (ANP) - De overslag in de havens van Vlissingen, Terneuzen en Gent is vorig jaar licht toegenomen. De havens in het overkoepelende North Sea Port noteerden een goederenoverslag via de zeevaart van 67 miljoen ton, een stijging van 0,4 procent. Dat is het gevolg van een sterk laatste kwartaal met veel ijzererts.

Er ging vorig jaar 8,3 miljoen ton ijzererts via de havens. Dat is 32 procent meer dan een jaar eerder. Vooral in het laatste kwartaal is de stijging enorm, 78 procent meer dan een jaar eerder. Daarbij moet worden aangetekend dat het laatste kwartaal van 2024 zwakker was dan gebruikelijk, stelt een woordvoerder.

"Die toename in ijzererts is het gevolg van een goed laatste kwartaal van ArcelorMittal in Gent", zegt de woordvoerder. ArcelorMittal heeft een staalfabriek in Gent aan het kanaal Gent-Terneuzen. Veel ijzererts heeft die vestiging als eindbestemming.

Chemische industrie

Van bouwgrondstoffen en grondstoffen voor de chemische industrie werd minder overgeslagen.

Groot-Brittannië was opnieuw de belangrijkste handelspartner van North Sea Port. Dat was het in 2024 voor het eerst, toen het de VS voorbijstak. Canada heeft de VS nu ook van de tweede plek gestoten, na een toename van 30 procent. De handel met de VS daalde voor het derde jaar op rij, nu met 3,7 procent.

Haveninfrastructuur uitgebreid

De overslag via de binnenvaart daalde vorig jaar met 4,3 procent, nadat het een jaar eerder met een vergelijkbaar percentage was toegenomen. Via de binnenvaart werd 61,5 miljoen ton overgeslagen. De binnenvaart is goed voor 60 procent van het vervoer tussen North Sea Port en het achterland.

Het is voor de Zeeuwse en Belgische havens belangrijk dat de haveninfrastructuur snel wordt uitgebreid. Dat benadrukte topman van North Sea Port Cas König bij de presentatie van de overslagcijfers. North Sea Port beschikt sinds 2024 over een sluis voor grotere schepen, maar het kanaal naar Gent is daar nog niet op voorbereid. Ook wil König een nieuwe spoorlijn tussen Gent en Terneuzen. "Als de infrastructuur op orde staat, volgt de economie."