Tv-streaming voor het eerst goed voor 1 miljard euro in Nederland

HOUTEN (ANP) - Streamingdiensten voor films, tv en series hebben in 2024 voor het eerst een jaaromzet van meer dan 1 miljard euro opgeleverd in Nederland, berekende marktonderzoeker Telecompaper. De opbrengsten uit abonnementen op bijvoorbeeld Netflix en Disney+ stegen 21 procent, veel harder dan de markt voor basistelevisie.

Volgens Telecompaper laat dit een duidelijke verschuiving in het kijkgedrag van Nederlanders zien. Toch is basistelevisie, dus het traditioneel kijken naar programma's op tv-zenders, nog altijd de hoofdmoot. Deze manier van films, sport of series kijken was goed voor 1,2 miljard euro omzet en een marktaandeel van 42 procent. Streamingdiensten namen 36 procent van de markt voor hun rekening, berekende Telecompaper.

Netflix bleef in Nederland de belangrijkste streamingdienst, gevolgd door Viaplay en Videoland. Op de hele markt voor tv en video was Ziggo marktleider, gevolgd door KPN.