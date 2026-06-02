Anthropic breidt toegang tot AI-model Mythos flink uit

SAN FRANCISCO (ANP/AFP) - AI-bedrijf Anthropic wil veel meer organisaties toegang geven tot zijn model Mythos. Het bedrijf kondigde dinsdag aan dat ongeveer 150 organisaties, verspreid over ruim vijftien landen, het model ook kunnen gaan gebruiken.

Zo'n vijftig organisaties, vooral Amerikaanse bedrijven, kregen in april al toegang tot Mythos. Met die tool kunnen beveiligingslekken snel worden ontdekt om de beveiliging te verbeteren. De eerste organisaties hebben volgens Anthropic al zeker tienduizend beveiligingslekken opgespoord.

Anthropic, dat bekend is van chatbot Claude, meldt niet wie nu verder toegang krijgt tot Mythos. De meeste nieuwe partijen draaien software waarvan miljoenen andere organisaties, waaronder overheden, dagelijks afhankelijk zijn. De groep omvat volgens het bedrijf sectoren "die niet goed vertegenwoordigd waren in onze eerste groep", zoals energie, water, gezondheidszorg, communicatie en hardware.