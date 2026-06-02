Milieudefensie: Pols nam op alle fronten afstand van verleden

AMSTERDAM (ANP) - Bestuurder Marty Smits van Milieudefensie bevestigt dat toenmalig directeur Donald Pols hem in 2021 heeft verteld over zijn verleden bij het extreemrechtse Afrikaner Studente Front in Zuid-Afrika. "Donald heeft tijdens ons gesprek duidelijk op alle fronten afstand genomen van zijn verleden en spijt betuigd", zegt Smits daarover in een schriftelijke verklaring. "In zijn jaren bij Milieudefensie heeft Donald zich ingezet voor de missie van Milieudefensie, een rechtvaardige en gelijkwaardige wereld", voegt hij eraan toe.

Smits was toen voorzitter van het bestuur en nu voorzitter van de Raad van Toezicht van de milieuorganisatie. In de verklaring laat hij weten dat Pols hem destijds heeft verteld dat hij van zijn 19e tot zijn 21e voorzitter was van de radicale organisatie, die zich tegen het ANC van Nelson Mandela keerde en als logo een runeteken had dat de SS eerder gebruikte.

Of is overwogen het verleden van Pols actief naar buiten te brengen, wordt uit de verklaring niet duidelijk. Milieudefensie wil geen verdere vragen beantwoorden. "We laten het bij deze geschreven reactie."