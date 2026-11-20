AI-bedrijf Anthropic was vrijdag een grote verliezer op de aandelenbeurzen in New York, een dag na de recordbeursgang van de maker van chatbot Claude. Het aandeel kelderde bijna 14 procent, waarmee de koerswinst van 17 procent op donderdag bijna volledig in rook is opgegaan.

Anthropic zakte tot onder de 84 dollar per aandeel. De introductieprijs was 83 dollar per aandeel. Anthropic haalde bij de beursgang het recordbedrag van ruim 107 miljard dollar op en bereikte zelfs even een beurswaarde van ongeveer 2 biljoen dollar. Na een spectaculaire openingswinst van 34 procent liep de koerswinst van het AI-bedrijf echter al flink terug.

De zorgen onder beleggers of de enorme investeringen in AI wel terugverdiend kunnen worden staken weer de kop op. Chipbedrijven als Nvidia, AMD, Micron Technology en Marvell Technology daalden tot bijna 13 procent. De Amerikaanse president Donald Trump dreigde vrijdag ook enorme belastingen op te leggen aan Amerikaanse bedrijven die datacenters in andere landen willen bouwen. Volgens Trump zal anders China die datacenters pakken.

De technologiebeurs Nasdaq zakte 3,7 procent en staat daarmee nu lager dan aan het begin van dit jaar door de uitverkoop in de chipsector. De brede S&P 500-index verloor 2,3 procent. Daarmee is de S&P 500 ruim 10 procent gedaald sinds het recordslot van begin oktober.