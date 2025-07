ANVR: Nederlander boekt vakantie dit jaar later en minder vaak

DEN HAAG (ANP) - Het aantal boekingen voor zomervakanties blijft dit jaar achter bij vorig jaar, wat te maken heeft met hogere prijzen en onrust in de wereld. Dat stelt directeur Frank Radstake van reisbrancheorganisatie ANVR op basis van wat hij hoort van reisorganisaties. Nederlanders hebben hun vakanties voor deze zomer bovendien pas relatief laat geboekt.

De ontwikkelingen hebben deels te maken met het prijsniveau, stelt Radstake. "De inflatie heeft ook gevolgen gehad voor de kosten van vakanties", legt hij uit. Nederlanders, die volgens hem toch al prijsbewust zijn bij het boeken, zijn door de hogere prijzen daarom langzamer geweest met het vastleggen van een zomervakantie.

Ook de geopolitieke onzekerheid in de wereld heeft de boekingen geremd, denkt de ANVR-directeur. "Dat zie je altijd. Als er onzekerheid is rondom reizen, is de Nederlander terughoudend met boeken."

Scandinavië

Eerder werd al bekend dat veel minder Nederlanders naar de Verenigde Staten reizen. Maar bestemmingen in Azië zijn juist populairder: landen als China, Indonesië en Japan zijn volgens de ANVR-directeur erg in trek. "Mensen die ver op vakantie willen, kiezen er minder voor om naar Noord-Amerika te gaan en meer naar Azië."

Het merendeel van de Nederlandse vakantiegangers blijft in Europa. Ongeveer 85 procent van de mensen boekt daarbinnen een vakantie, aldus de ANVR. Scandinavië is al langere tijd een opkomende vakantiebestemming, maar in absolute aantallen reizen de meeste Nederlanders nog steeds naar Middellandse Zee-bestemmingen als Spanje of Griekenland.

Last minutes

Mensen boeken dit jaar wel vaker lastminute een vakantie, merken verschillende reisbureaus. Sunweb laat weten dat de lastminuteboekingen aantrekken. Het reisbureau ziet op het moment een stijging van 11,5 procent van het aantal boekingen in vergelijking met vorige week. Riksja Travel ziet het aantal lastminuteboekingen dit jaar met een vijfde toenemen ten opzichte van vorig jaar.

TUI merkt dat de vraag naar lastminutereizen deze zomer "aarzelend op gang kwam", maar inmiddels fors aantrekt. "De afgelopen vier weken is de vraag naar last minutes gestegen en behoorlijk hoger in vergelijking tot dezelfde periode vorig jaar", meldt een woordvoerster.