Automobilist (29) overleden bij ongeluk op A20 bij Vlaardingen

VLAARDINGEN (ANP) - Een 29-jarige automobilist is zaterdagochtend overleden toen zijn auto van de weg raakte op de A20 bij Vlaardingen. Het eenzijdige ongeval gebeurde rond 05.25 uur, meldt de politie. De man zat alleen in de auto. Op foto's in regionale media is te zien dat de auto op zijn kop in het gras ligt. Volgens Rijnmond werd de bestuurder enkele tientallen meters naast het voertuig gevonden.

Hulpdiensten hebben de bestuurder uit Vlaardingen nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten.