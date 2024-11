ANVR: toezeggingen Spanje over delen data, maar tijd dringt

LEUSDEN (ANP) - Reisorganisaties hoeven minder reizigersgegevens met Spanje te delen dan eerder werd geëist, heeft de Spaanse overheid mondeling toegezegd volgens reisbranchevereniging ANVR. Vanaf 2 december moeten internationale reisorganisaties extra reizigersgegevens delen met de Spaanse overheid onder een nieuwe wet die dan ingaat. "Maar de werking gaat wellicht minder ver dan in eerste instantie werd gedacht", vertelt directeur Frank Radstake van reisbranchevereniging ANVR.

Tegen de nieuwe wet van Spanje is vanaf het eerste voorstel al veel verzet. De internationale reisbranche maakt zich zorgen omdat er om veel meer reizigersgegevens wordt gevraagd dan nodig zou zijn. Bovendien kan de wet volgens Radstake daardoor in strijd zijn met de Europese privacywetgeving. Zo wordt er bijvoorbeeld gevraagd naar de exacte betaalgegevens van reizigers. Toch zouden dat soort gegevens volgens Spanje noodzakelijk zijn om mensen te kunnen beschermen tegen terrorisme en georganiseerde misdaad.

Op die mening lijkt de Spaanse overheid nu dus terug te komen. "De Spaanse overheid heeft nu gezegd dat je alleen de data hoeft aan te leveren die je nodig had om je dienst te verlenen als reisbedrijf", legt Radstake uit. Gezien het nog om een mondelinge toezegging gaat, moeten internationale reisorganisaties binnenkort nog steeds meer reizigersgegevens aanleveren dan ze zelf zouden willen. "Ondertussen begint de tijd wel te dringen", zegt de ANVR-directeur. Zo moet er volgens hem eerst nog aanvullende wetgeving worden gemaakt. "Maar daar is de Spaanse overheid verbazingwekkend stil over."