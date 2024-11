KOZP ziet af van protest bij komende sinterklaasintochten

Kick Out Zwarte Piet (KOZP) gaat niet meer demonstreren bij aankomende sinterklaasintochten in het land. Volgens de actiegroep hebben intochtcomités en gemeenten de afgelopen weken "massaal de stap gezet naar een inclusieve sinterklaasintocht". Daardoor zijn alle demonstraties die gepland stonden tot 5 december geannuleerd, laat KOZP weten.

De actiegroep stuurde onlangs brieven naar gemeenten waar voorgaande jaren nog te zwart geschminkte pieten te zien waren. Daarop volgden vele gesprekken, wat er volgens KOZP toe heeft geleid dat "met tientallen intochtcomités en gemeenten een overeenkomst is bereikt voor een inclusief sinterklaasfeest". De actiegroep zegt dat er op 28 plekken in het land een concrete toezegging voor verandering is gedaan.