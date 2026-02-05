ANWB: forse verschillen laadtarieven auto's tussen gemeenten

DEN HAAG (ANP) - De kosten voor het opladen van elektrische auto's aan openbare laadpalen verschillen in Nederland sterk per gemeente, meldt de ANWB op basis van eigen onderzoek. De regionale verschillen zijn zo groot dat sommige huishoudens jaarlijks honderden euro's meer betalen dan een paar dorpen verderop.

De ANWB baseert zich op zes miljoen laadsessies vorig jaar, verspreid over het land. Snellaadstations zijn niet meegenomen.

Gemeenten bepalen onder welke voorwaarden openbare laadpalen geplaatst mogen worden. De uitvoering daarvan besteden zij meestal uit aan commerciële exploitanten via overeenkomsten waarin soms een maximumtarief of prijsplafond is vastgelegd. "ANWB constateert dat de uiteenlopende lokale keuzes in deze concessies leiden tot grote prijsverschillen tussen gemeenten", constateert de organisatie.

900 euro extra

Automobilisten betaalden in 2025 gemiddeld 48 cent per kilowattuur (kWh) bij openbare, langzame laadpalen. Achter dat gemiddelde gaan grote verschillen schuil. In Nederweert bedroeg het tarief gemiddeld 33 cent per kWh, terwijl in Oegstgeest bijna 70 cent werd gerekend, meer dan het dubbele.

"Voor een automobilist die jaarlijks 15.000 kilometer rijdt, kan dat betekenen dat hij of zij in sommige gemeenten tot 900 euro per jaar extra kwijt is aan laadkosten, simpelweg afhankelijk van de gemeente waar hij of zij woont", aldus de ANWB. Volgens de organisatie kunnen gemeenten door regionale samenwerking en afstemming van beleid zorgen voor "eerlijke, uniforme en transparante" laadtarieven.