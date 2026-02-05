VN-chef: einde nucleair pact VS en Rusland is 'ernstig moment'

NEW YORK (ANP/AFP) - VN-chef Antonio Guterres heeft de Verenigde Staten en Rusland opgeroepen snel een nieuw nucleair akkoord te sluiten. Het bestaande verdrag staat op het punt te verlopen, wat volgens hem een ​​"ernstig moment voor de internationale vrede en veiligheid" is.

Het New START-verdrag loopt donderdag af, waardoor zowel Moskou als Washington formeel niet langer gebonden zijn aan een reeks beperkingen op hun nucleaire arsenalen. Dit "had niet op een slechter moment kunnen komen: het risico dat een kernwapen wordt gebruikt, is het hoogst in decennia", zei Guterres, zonder daarover uit te weiden.

Rusland en de VS beschikken samen over meer dan 80 procent van de kernkoppen in de wereld.

Het pact New START, dat in 2010 werd ondertekend, beperkte het nucleaire arsenaal van elke partij tot 1550 ingezette strategische kernkoppen. Het verdrag stond beide partijen ook toe inspecties ter plaatse uit te voeren van elkaars nucleaire arsenaal, hoewel deze tijdens de coronapandemie werden opgeschort en sindsdien niet zijn hervat.