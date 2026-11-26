DEN HAAG (ANP) - De houding tegenover elektrisch rijden onder Nederlanders is in de afgelopen tien jaar negatiever geworden, hoewel dat dit jaar licht is verbeterd. Dat staat in een donderdag gepubliceerd onderzoek van de ANWB. Volgens de automobilistenvereniging is de positieve groep sinds 2017 kleiner geworden en de negatieve groep juist gegroeid. De groep met een neutraal oordeel is gekrompen. Volgens de ANWB is er sprake van een groeiende kloof tussen voor- en tegenstanders.

"Dit wijst erop dat Nederlanders zich een steeds duidelijker oordeel vormen over elektrisch rijden. Betaalbaarheid en bekendheid kunnen hierbij een rol spelen", staat in het rapport. "Zorgen over actieradius, niet thuis kunnen laden, het elektriciteitsnet en de hoogte van toekomstige autobelastingen kunnen elektrisch rijden minder aantrekkelijk maken als persoonlijke keuze."

Vooral mensen met lagere inkomens zijn veel negatiever, en ook de middeninkomens zijn minder enthousiast. De positieve houding van mensen met hoge inkomens is volgens de onderzoekers redelijk stabiel gebleven.

Prijs

De hoge aanschafprijs is voor veel mensen nog altijd de belangrijkste drempel om een elektrische auto te kopen. Onvoldoende actieradius staat op de tweede plaats, gevolgd door zorgen over de levensduur van de accu.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat bestuurders van elektrische auto's de voordelen van elektrisch rijden dagelijks ervaren. Ook beoordelen zij de kosten en het gebruiksgemak van elektrisch aangedreven auto's aanzienlijk positiever dan hoe bestuurders van auto's met een verbrandingsmotor hier tegenaan kijken.

Toename

Inmiddels rijden er bijna 745.400 volledig elektrische auto's in Nederland. In 2017 waren dit er nog 21.000. Het aantal elektrische automodellen groeide in die periode van 18 naar 167. De gemiddelde actieradius nam toe van 175 kilometer tot 446 kilometer.

In totaal namen 2324 Nederlanders deel aan het onderzoek, uitgevoerd door Blauw Research.