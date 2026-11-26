HILVERSUM (ANP) - VVD-leden voelen ongemak bij de dubbelfunctie van Dilan Yeşilgöz, die tegelijkertijd defensieminister, vicepremier en partijleider is. Dat zei voormalig partijvoorzitter van de VVD Christianne van der Wal woensdagavond bij Pauw en de Wit.

Het is volgens Van der Wal "ongelofelijk ingewikkeld" om in een minderheidskabinet zo'n dubbelfunctie te hebben, omdat je dan "nooit echt de ruimte kan nemen om voor je partij te gaan". En volgens de oud-voorzitter denken "heel veel" leden er zo over, maar durft niemand het te benoemen.

Woensdag meldde het AD al dat provinciale VVD-bestuurders zondag hebben aangedrongen op een "elegant vertrek", waarbij Yeşilgöz aanblijft als minister maar afstand doet van het partijleiderschap. Ook Van der Wal weet niet of de dubbelfunctie houdbaar is. Zelf zou zij Yeşilgöz het liefst blijven zien als minister.

Volgens de voormalige voorzitter is het zaak dat het gesprek over de kwestie binnen de VVD gevoerd wordt, al denkt zij dat dit ook al wel gebeurt. Zaterdag is er een VVD-congres.