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ANWB naar rechter om aangekondigde staking bij Wegenwacht

Economie
door anp
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DEN HAAG (ANP) - De ANWB stapt vrijdag naar de kortgedingrechter in Utrecht om een staking die de vakbonden voor maandag hebben aangekondigd bij onder meer de Wegenwacht-dienst. De verkeersorganisatie wil voorkomen dat automobilisten met pech straks hulpeloos langs de weg komen te staan, omdat rondrijdende ANWB-medewerkers het werk hebben neergelegd.
Bij de ANWB zetten FNV en CNV al langer acties op touw om hun eisen voor een betere cao kracht bij te zetten. Die hadden tot nu toe weinig impact voor ANWB-leden, zegt een woordvoerster van de verkeersorganisatie.
Voor maandag is echter een twaalf uur durende werkonderbreking aangekondigd, met een manifestatie op het Haagse Malieveld. De zegsvrouw stelt dat de ANWB niet tegen staken is. "Maar we hebben ook een verantwoordelijkheid naar onze leden", benadrukt ze.
De ANWB eist dat FNV en CNV zorgdragen voor een minimale bezetting tijdens de acties. Ook zouden de bonden het mogelijk moeten maken dat stakers bij calamiteiten toch weer aan het werk gaan. De bonden waren woensdagavond niet direct bereikbaar voor commentaar.
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